Российские военные полностью освободили Бердычи в ДНР

Бердычи находятся в пригороде Авдеевки на ключевой дороге, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ. Логистика украинских войск здесь существенно нарушена. Освобождение Бердычей позволит продвигаться в сторону Новоселовки Первой и выйти к реке Волчья, где находится одна из ключевых линий обороны ВСУ.