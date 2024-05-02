Минобороны показало видео уничтожения двух РСЗО HIMARS в зоне спецоперации

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных cил Российской Федерации за сутки уничтожены две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США», — сказано в сообщении ведомства.
Как следует из кадров, по РСЗО был нанесен результативный удар. После удара по HIMARS последовали взрыв и клубы дыма.
Накануне, 1 мая, СМИ сообщили о разгроме «Искандером» двух установок HIMARS украинской армии. Уточнялось, что атака велась в Харьковской области, в районе села Лелюковка.
До этого, 23 апреля, российские войска впервые уничтожили в зоне спецоперации пусковую установку зенитного ракетного комплекса MIM-23 Hawk Вооруженных сил Украины. Кроме того, был уничтожен украинский склад боеприпасов.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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