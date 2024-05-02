Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны показало видео уничтожения двух РСЗО HIMARS в зоне спецоперации

Российские силы за сутки уничтожили две боевые машины системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США в зоне спецоперации, кадры распространило 2 мая Минобороны РФ.

Источник: Известия

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных cил Российской Федерации за сутки уничтожены две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США», — сказано в сообщении ведомства.

Как следует из кадров, по РСЗО был нанесен результативный удар. После удара по HIMARS последовали взрыв и клубы дыма.

Накануне, 1 мая, СМИ сообщили о разгроме «Искандером» двух установок HIMARS украинской армии. Уточнялось, что атака велась в Харьковской области, в районе села Лелюковка.

До этого, 23 апреля, российские войска впервые уничтожили в зоне спецоперации пусковую установку зенитного ракетного комплекса MIM-23 Hawk Вооруженных сил Украины. Кроме того, был уничтожен украинский склад боеприпасов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».