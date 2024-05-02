В приватизации пермского оборонного предприятия нашли нарушения

С иском об изъятии земли АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» в собственность государства территориальное управление Росимущества обратилось в октябре 2022 года. Управление требовало прекратить право собственности института на 14 земельных участков, площадь наибольшего из которых составляет более 129 га. По мнению истца, участки должны быть обращены в собственность государства. Как следует из материалов дела, там расположены производственные мощности НИИПМ и ФКП «Пермский пороховой завод», а также железнодорожная ветка.
НИИПМ образован в 1950 году. Позиционируется как одно из крупнейших учреждений в стране, занимающихся разработкой перспективных образцов пороха, твердого ракетного топлива, малогазовых и воспламенительных составов и зарядов на их основе. Также институт разрабатывает технологические процессы для их серийного производства. Финансовую отчетность не публикует с 2019 года. В 2019 году чистый убыток АО составил почти 275,3 млн руб., стоимость чистых активов общества оценивалась в 2,331 млрд руб.
В 1970-е годы НИИПМ и Пермский пороховой завод входили в НПО имени Кирова и до сих пор располагаются на одной закрытой территории. Институт занимался научными и опытно-конструкторскими разработками, а завод — серийным производством изделий. В 1990-е годы предприятия были разделены на два юридических лица. Приватизация института полимерных материалов и смена формы собственности с ФГУП на акционерное общество закончились в декабре 2012 года. Сейчас НИИПМ и Пермский пороховой завод управляются холдингом «Технодинамика», который позиционируется как часть госкорпорации «Ростех».
В иске Росимущество указало, что приватизация института была проведена с нарушениями законодательства.
В результате этого в собственности АО незаконно оказались федеральные земельные участки, которые используются и Пермским пороховым заводом. При этом заводские производственные объекты также находятся в федеральной собственности. В результате сложилась ситуация, когда государственное имущество находится на формально частной земле. По мнению истца, при приватизации были нарушены положения Земельного кодекса, которым закрепляется единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов.
Представители НИИПМ не отрицали, что заявленные в иске земельные участки в план приватизации не входили. Каким образом они в итоге оказались в собственности АО, в судебном акте не объясняется. При этом в институте считают, что в федеральной собственности должны находиться все спорные объекты.
По мнению ответчика, участки необходимо разделить и сформировать заново, передав институту те, на которых находятся его производственные мощности, но вопрос об обоснованности исковых требований НИИПМ оставил на усмотрение суда. В то же время ответчик заявил о пропуске срока давности, но суд это заявление отклонил, указав, что «по данному типу исков положения о сроке исковой давности не применяются».