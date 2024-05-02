В приватизации пермского оборонного предприятия нашли нарушения

Оборонное АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» (НИИПМ) должно вернуть в федеральную собственность участки, на которых размещены производственные мощности института и Пермского порохового завода. Ранее Росимущество обратилось с соответствующими требованиями в арбитражный суд. По мнению госоргана, приватизация НИИПМ в 2012 году прошла с нарушениями законодательства, в результате чего АО незаконно получило участки. Ответчик признал, что изначально спорных объектов в плане приватизации не было, но заявил об истечении срока исковой давности. Тем не менее требования Росимущества были удовлетворены в полном объеме.