ВСК РФ поразили пусковую установку ЗРК IRIS-T в Харьковской области

На кадрах показаны кабина боевого управления и пусковая установка комплекса, а также момент поражения цели. Кроме того, на видео представлены детонация боекомплекта и возгорание находящегося рядом склада.
«ВКС России ракетным ударом поразили пусковую установку ЗРК IRIS-T в районе населенного пункта Островерховка», — говорится в публикации оборонного ведомства.
1 мая сообщалось, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 Восточной группировки войск нанесли удар осколочно-фугасными авиабомбами (ОФАБ) по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). После получения подтверждения от разведки об успешной ликвидации целей экипажи вернулись на аэродром вылета.
Ранее, 23 апреля, Минобороны РФ сообщило об уничтожении пусковой установки ЗРК MIM-23 Hawk и склада боеприпасов ВСУ. Также в тот день сообщалось, что военные РФ поразили позиционный район средств украинской ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.