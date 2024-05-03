На Ставрополье задержали троих человек, которые сожгли Библию

Губернатор Ставропольского края прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале и обратился к родителям с просьбой «смотреть за своими детьми». «Не дайте им ради хайпа сделать глупость и сломать себе жизнь. Сейчас канун Пасхи — время для светлых мыслей и добрых дел. Берегите себя и близких», — подчеркнул Владимиров.