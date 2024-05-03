На Ставрополье задержали троих человек, которые сожгли Библию

«Вечером 2 мая текущего года подозреваемые, находясь во дворе домовладения в городе Новоалександровске, из хулиганских побуждений, по мотивам религиозной ненависти совершили сожжение книги “Новый завет”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом молодые люди фиксировали свои действия на видеозапись, которую в последующем опубликовали в одном из мессенджеров, «публично оскорбив религиозные чувства верующих».
«Трое молодых людей… подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)… Следователем СК России подозреваемые задержаны. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения», — заключили в управлении.
Губернатор Ставропольского края прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале и обратился к родителям с просьбой «смотреть за своими детьми». «Не дайте им ради хайпа сделать глупость и сломать себе жизнь. Сейчас канун Пасхи — время для светлых мыслей и добрых дел. Берегите себя и близких», — подчеркнул Владимиров.