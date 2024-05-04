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Подполье сообщило об ударе по складу с украинскими БПЛА в Харькове

ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по складу БПЛА в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«В районе часа ночи удары были возле станции метро “Основа” в районе промзоны. По данным сопротивления, удар пришелся в цех готовой продукции», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, второй удар нанесли по месту расположения ВСУ, но подполье пока не знает точного адреса.

Лебедев предоставил видео, на котором слышен полет дрона-камикадзе, после чего происходит взрыв.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.