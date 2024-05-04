В Дарданеллах у шедшего из Греции в Россию танкера вышел из строя двигатель

По информации издания, после того, как капитан танкера сообщил о ситуации по рации в управление судовых транспортных служб, в этот район был отправлен буксир «Спасение-3», связанный с главным управлением береговой охраны. О неисправности были проинформированы и капитаны других проходящих мимо судов.