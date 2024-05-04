В Дарданеллах у шедшего из Греции в Россию танкера вышел из строя двигатель

Отмечается, что судно Sea Marine 1, которое шло под флагом Вьетнама, было доставлено в район якорной стоянки Шевкетие в сопровождении лоцмана и буксира.
По информации издания, после того, как капитан танкера сообщил о ситуации по рации в управление судовых транспортных служб, в этот район был отправлен буксир «Спасение-3», связанный с главным управлением береговой охраны. О неисправности были проинформированы и капитаны других проходящих мимо судов.
Инцидент не сказался на движении кораблей.
В январе береговая охрана Турции в Эгейском море безопасно отбуксировала идущий под флагом Панамы танкер, направлявшийся в Россию. У танкера Elijah длиной в 185 м, следовавшего из Испании, вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы у острова Гекчеада.
23 декабря сняли с мелководья севший на мель под Анапой во время шторма сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. Сухогруз отбуксировали, чтобы впоследствии экипаж смог опробовать работу главного двигателя и другого оборудования.