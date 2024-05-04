Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Система ПВО РФ уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом 4 мая сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Около 13:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указано в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 3 мая, Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму и Белгородской области.

В тот же день село Малиновка Белгородского района подверглось атаке украинской армии с помощью дрона-камикадзе. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что беспилотник влетел в частный жилой дом, пострадавших в связи с инцидентом не было.

Новость дополняется