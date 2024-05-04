Система ПВО РФ уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью

«Около 13:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указано в Telegram-канале ведомства.
Ранее, 3 мая, Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму и Белгородской области.
В тот же день село Малиновка Белгородского района подверглось атаке украинской армии с помощью дрона-камикадзе. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что беспилотник влетел в частный жилой дом, пострадавших в связи с инцидентом не было.
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