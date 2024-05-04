Группировка «Центр» за неделю освободила три населенных пункта в ДНР

«За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2405 военнослужащих, три танка, в том числе “Abrams” производства США, 20 боевых бронированных машин, в том числе четыре БМП “Bradley” производства США, 27 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии, из которых 14 западного производства», — отметили в министерстве.