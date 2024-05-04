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Группировка «Центр» за неделю освободила три населенных пункта в ДНР

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю и освободили населенные пункты Новобахумутовка, Семеновка и Бердычи ДНР, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2405 военнослужащих, три танка, в том числе “Abrams” производства США, 20 боевых бронированных машин, в том числе четыре БМП “Bradley” производства США, 27 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии, из которых 14 западного производства», — отметили в министерстве.