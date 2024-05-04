Подразделения «Южной» за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ

«Подразделения “Южной” группировки войск в течение недели активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 28 апреля по 4 мая. «Нанесли поражение живой силе и технике двух аэромобильных, трех штурмовых и девяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Андреевка, Максимильяновка, Парасковиевка, Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — добавили в МО РФ.