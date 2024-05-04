Подразделения «Южной» за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ

«Подразделения “Южной” группировки войск в течение недели активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 28 апреля по 4 мая. «Нанесли поражение живой силе и технике двух аэромобильных, трех штурмовых и девяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Андреевка, Максимильяновка, Парасковиевка, Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — добавили в МО РФ.
Кроме того, были о тражены четыре контратаки украинских штурмовых групп в районах Богдановки, Георгиевки, Красногоровки и Часова Яра в ДНР.
«Противник потерял свыше 2325 военнослужащих, семь танков, 10 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 44 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии», — отметили в российском военном ведомстве.
Также группировка «Юг» уничтожила пять украинских станций радиоэлектронной борьбы «Нота», «Анклав» и «Буковель-AD», станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и четыре полевых склада боеприпасов.