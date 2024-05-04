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Подразделения «Южной» за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки «Юг» за прошедшую неделю продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение 14 украинским бригадам, отражены 4 контратаки, Киев потерял более 2 тысяч солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск в течение недели активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 28 апреля по 4 мая. «Нанесли поражение живой силе и технике двух аэромобильных, трех штурмовых и девяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Андреевка, Максимильяновка, Парасковиевка, Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — добавили в МО РФ.

Кроме того, были о тражены четыре контратаки украинских штурмовых групп в районах Богдановки, Георгиевки, Красногоровки и Часова Яра в ДНР.

«Противник потерял свыше 2325 военнослужащих, семь танков, 10 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 44 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии», — отметили в российском военном ведомстве.

Также группировка «Юг» уничтожила пять украинских станций радиоэлектронной борьбы «Нота», «Анклав» и «Буковель-AD», станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и четыре полевых склада боеприпасов.