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Минобороны сообщило о 25 групповых ударах по Украине за неделю

Российские войска за неделю с 28 апреля по 4 мая нанесли 25 групповых ударов по целям на Украине, были уничтожены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотников.

Источник: РИА "Новости"

Российские войска за неделю с 28 апреля по 4 мая нанесли 25 групповых ударов по целям на Украине, были уничтожены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.

Кроме того, по данным ведомства, за тот же период сбиты 15 ракет ATACMS американского производства. Положение российской армии улучшилось на четырех направлениях.

Этим утром о взрывах на объектах критической инфраструктуры сообщили власти Днепропетровской области Украины, о взрыве рассказывало и руководство Харькова.

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