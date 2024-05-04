Минобороны сообщило о 25 групповых ударах по Украине за неделю

Российские войска за неделю с 28 апреля по 4 мая нанесли 25 групповых ударов по целям на Украине, были уничтожены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.