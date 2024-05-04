В Белгороде прогремел взрыв

Он отметил, что, по предварительным данным, пострадали пять человек.
«Все пострадавшие доставлены в городскую больницу № 2, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Слава богу, ни у кого нет угрозы для жизни», — подчеркнул губернатор.
Повреждения выявлены в 30 частных жилых домовладениях, а также у 10 автомобилей. Пожарными расчетами ликвидируются два очага возгорания.
Гладков рассказал, что поговорил с хозяином дома, который получил наиболее серьезные разрушения. По словам губернатора, чудом все остались живы.
Он подчеркнул, что на местах работают оперативные службы, а также продолжается подомовой обход.
Ранее в этот день силы ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Белгородской области. Накануне село Малиновка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. Беспилотник влетел в частный жилой дом, пострадавших в связи с инцидентом не было.
В тот же день один человек пострадал после того, как дрон атаковал автобус в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. Мужчине была оказана медпомощь. Кроме того, в Шебекино БПЛА атаковал газозаправочную станцию. Из-за взрыва произошло возгорание резервуара. На рабочем месте была одна сотрудница, она эвакуировалась и не пострадала.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.