В Белгороде прогремел взрыв

В тот же день один человек пострадал после того, как дрон атаковал автобус в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. Мужчине была оказана медпомощь. Кроме того, в Шебекино БПЛА атаковал газозаправочную станцию. Из-за взрыва произошло возгорание резервуара. На рабочем месте была одна сотрудница, она эвакуировалась и не пострадала.