Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области и Одессе

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 15.07 мск, тревога звучит в Харьковской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.
«Сообщают о взрывах в Николаевской области… Также пишут о взрывах в Одессе», — говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале «Страны».
Издание публикует фото дыма после взрыва в Одессе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.