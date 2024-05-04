В Германии расследуют нападение на двух политиков партии «Зеленых»

Оба политика, как утверждается, подверглись оскорблениям, добавили чиновники. Затем оба подозреваемых скрылись на такси в направлении центра города. Отмечается, что поиски подозреваемых пока безуспешны. Следователи ищут свидетелей. По данным полиции, это может быть политически мотивированное преступление.