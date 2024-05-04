Туристов предупредили о повреждении асфальта у Шуховской башни

Опора изначально входила в комплекс высоковольтного спецперехода через реку, но в дальнейшем из-за изменения трассы энерготранзита перестала использоваться по назначению. 3 декабря 2014 года распоряжением правительства РФ Шуховская башня на Оке была отнесена к объектам культурного наследия федерального значения. Объект находится на балансе «Россети Центр и Приволжье». В 2020 году руководство компании приняло решение о реконструкции башни и благоустройстве территории вокруг нее.