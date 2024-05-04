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Туристов предупредили о повреждении асфальта у Шуховской башни

Как сообщили в администрации Дзержинска Нижегородской области, 4 мая произошло частичное повреждение асфальта у Шуховской башни.

Информация доведена до ПАО «Россети Центр и Приволжье» для принятия мер по предотвращению дальнейшего разрушения. Место повреждения в ближайшее время будет огорожено. Отдыхающих просят быть осторожными.

Напомним, берегоукрепление и ремонт Шуховской башни были проведены ПАО «Россети Центр и Приволжье» в рамках реконструкции башни в 2020 году.

Вначале были воссозданы утраченные фрагменты основания башни, затем — укреплена береговая линия Оки и построена прогулочная набережная. На финальном этапе была проведена антикоррозийная обработка металлических конструкций и смонтирована динамическая подсветка башни — около 23 тыс. светодиодов. Также возле башни благоустроена близлежащая территория.

СПРАВКА.

Шуховская башня на Оке — единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора линии электропередачи, выполненная в виде несущей сетчатой оболочки. Ее высота составляет 128 метров. Башня была спроектирована выдающимся русским инженером Владимиром Шуховым и построена в конце 1920-х годов в рамках реализации государственного плана электрификации (ГОЭЛРО). Конструкция была спроектирована по аналогу со 150-метровой Шаболовской телебашней им. Коминтерна в Москве.

Опора изначально входила в комплекс высоковольтного спецперехода через реку, но в дальнейшем из-за изменения трассы энерготранзита перестала использоваться по назначению. 3 декабря 2014 года распоряжением правительства РФ Шуховская башня на Оке была отнесена к объектам культурного наследия федерального значения. Объект находится на балансе «Россети Центр и Приволжье». В 2020 году руководство компании приняло решение о реконструкции башни и благоустройстве территории вокруг нее.

туризм и отдых