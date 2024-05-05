В Харькове прогремела новая серия взрывов

«В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города», — сообщается в Telegram-канале «Общественного».
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
В субботу власти Харькова и местные СМИ уже сообщали о четырех взрывах в городе. Мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что в Индустриальном районе после одного из «прилетов» начался сильный пожар.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.