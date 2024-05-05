«Народный фронт» доставил бойцам ВС РФ пасхальные куличи

«Везем парням накануне Пасхи освещенные куличи. Поддержать ребят. Запах пасхи, запах дома — всё для победы», — сообщил координатор проекта «Всё для Победы!» Дмитрий Патрин.
Бойцы, получив пасхальные куличи, рассказали, что для них эта поддержка и забота действительно важны.
«Это очень домашнее, очень родное, это вспоминается очень хорошо», — поделился военнослужащий ВС РФ с позывным Геннадич.
Ранее, 4 мая, сообщалось, что привезли куличи к Пасхе в населенные пункты, расположенные в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как рассказала «Известиям» местная жительница по имени Валентина, в последние 10 лет люди в данном районе встречают праздник в своих разбитых домах, однако теперь у них появилась надежда, что жизнь в их населенных пунктах улучшится.
До этого, 3 мая, куличи к Пасхе привезли в подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Российский военный с позывным Белый выразил благодарность за переданное угощение и рассказал «Известиям», что вера позволяет военнослужащим двигаться вперед.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.