«Народный фронт» доставил бойцам ВС РФ пасхальные куличи

Ранее, 4 мая, сообщалось, что привезли куличи к Пасхе в населенные пункты, расположенные в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как рассказала «Известиям» местная жительница по имени Валентина, в последние 10 лет люди в данном районе встречают праздник в своих разбитых домах, однако теперь у них появилась надежда, что жизнь в их населенных пунктах улучшится.