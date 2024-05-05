В Германии неизвестные напали на кандидата в депутаты Европарламента Экке

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер при этом заявила, что если будет доказана политическая мотивированность нападения, это станет «серьезной атакой на демократию».
«Если политически мотивированное нападение на депутата Европарламента Маттиаса Экке подтвердится за несколько недель до европейских выборов, то этот акт насилия также станет серьезной атакой на демократию», — говорится в заявлении министра на странице ведомства в Х.
Ранее в этот день телеканал ZDF сообщил, что на Экке напали, когда тот расклеивал предвыборные плакаты СДПГ. Четверо неизвестных серьезно избили мужчину, после чего ему потребовалась госпитализация.
В конце декабря прошлого года премьер-министр Сербии Ана Брнабич обвинила сторонников оппозиции в избиении директора избиркома. По ее словам, сторонники сербского оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с предварительными итогами парламентских выборов, напали на главу избирательной комиссии страны Миладина Ковачевича.