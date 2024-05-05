ВСУ активизировали удары дронами по Херсонской области, сообщил сенатор

Херсонская область—- регион расположенный в нижнем течении Днепра — воссоединился с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.