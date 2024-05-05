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ВСУ активизировали удары дронами по Херсонской области, сообщил сенатор

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Украинские войска активизировали удары дронами по городам и селам Херсонской области, сообщил РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич.

Источник: Reuters

«В последнее время в Херсонской области активизировалась работа дронов со стороны ВСУ по гражданским объектам левобережья и инфраструктуре энергетического комплекса», — сказал он.

По словам Кастюкевича, ВСУ теперь наносят удары не только по Каховке и Новой Каховке, но и в Горностаевском, Великолепетихском, Алешкинском, Голопристанском районах.

«Несмотря на это справляемся, работают ремонтные и инженерные бригады. Удивляет лишь одно — практически ни один день не обходится без жертв из числа гражданских в 15-километровой зоне», — подчеркнул сенатор.

Херсонская область—- регион расположенный в нижнем течении Днепра — воссоединился с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.