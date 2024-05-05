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Российские силы нанесли удар по складу в Харькове, сообщило подполье

ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боекомплектом и расположению военнослужащих Украины в районе Новая Бавария в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников.

Источник: © РИА Новости

«Вчера в 22.00 по району Бавария в Харькове был нанесен удар. Сопротивление сообщает, что горело и детонировало более двух часов, прилетело в хороший склад, а исходя из того, что много “скорых” и оцеплено несколько кварталов до сих пор, попали в располагу ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подполье еще зафиксировало удары в Балаклее Харьковской области — это город на второй линии обороны Изюмского направления, который используется ВСУ для ротации личного состава.

Так же был прилет в Чугуеве, где находится крупный ж/д узел, функционирующий как перевалочный пункт.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.