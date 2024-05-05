Российские силы нанесли удар по складу в Харькове, сообщило подполье

«Вчера в 22.00 по району Бавария в Харькове был нанесен удар. Сопротивление сообщает, что горело и детонировало более двух часов, прилетело в хороший склад, а исходя из того, что много “скорых” и оцеплено несколько кварталов до сих пор, попали в располагу ВСУ», — сказал собеседник агентства.