Минэнерго Украины заявило, что ветер и солнце помогают избежать блэкаутов

Российское Минобороны неоднократно заявляло об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Последний раз ведомство отчиталось о нанесении 25 групповых ударов накануне, в результате были повреждены «объекты энергетической и транспортной инфраструктуры страны, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов». Удары были нанесены с 28 апреля по 4 мая в ответ на «попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России».