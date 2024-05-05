Работино перешло в серую зону, заявил Рогов

Ранее Рогов сообщил РИА Новости, что основные силы ВСУ оставили Работино, бежав с позиций в северной части села, идет зачистка оставшихся небольших групп противника. Уже 1 мая он сообщал, что российские военные подняли флаг России над селом.
«Работино полностью перешло в “серую” зону. Враг его больше физически не контролирует. Нашим ребятам там находиться тоже смысла нет, потому что это низина. Главное — это взятие под контроль ближайших высот», — сказал Рогов РИА Новости.
Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.