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Работино перешло в серую зону, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Село Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта перешло в «серую» зону, враг его больше физически не контролирует, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Ранее Рогов сообщил РИА Новости, что основные силы ВСУ оставили Работино, бежав с позиций в северной части села, идет зачистка оставшихся небольших групп противника. Уже 1 мая он сообщал, что российские военные подняли флаг России над селом.

«Работино полностью перешло в “серую” зону. Враг его больше физически не контролирует. Нашим ребятам там находиться тоже смысла нет, потому что это низина. Главное — это взятие под контроль ближайших высот», — сказал Рогов РИА Новости.

Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.