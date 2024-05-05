Российские войска освободили Очеретино в ДНР

В первую очередь, армия получит возможность ударить во фланг украинской группировке, которая пытается удержать позиции южнее села и выиграть время для организации новой линии обороны западнее. Помимо этого, из Очеретино открывается путь в тыл к подразделения ВСУ, которые удерживают поселок Новгородское (Нью-Йорк), чье освобождение станет ключом к Дзержинску (Торецку). Именно из этого города украинская армия наносит удары по Горловке — одному из крупнейших городов ДНР.