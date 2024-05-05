«Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики», — уточнили в ведомстве.
Бойцы группировки войск «Центр» также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двум бригад ВСУ в районах Архангельского и Новгородского в ДНР.
Кроме того, российские военные за сутки отразила восемь контратак украинских штурмовиков в районах Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычей, Семеновки и Нетайлово в ДНР.
В результате боев с группировкой войск «Центр» ВСУ потеряли:
- до 380 военнослужащих;
- танк Abrams производства США;
- две боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США;
- боевую бронированную машину;
- три пикапа.
При контрбатарейной борьбе российские военные поразили 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 105-миллиметровую легкую гаубицу М102 производства США, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.
Освобождение Очеретино стратегически важно для российской армии. Поселок находится на господствующей высоте и может служить удобным плацдармом для развития наступления сразу по двум направлениям.
В первую очередь, армия получит возможность ударить во фланг украинской группировке, которая пытается удержать позиции южнее села и выиграть время для организации новой линии обороны западнее. Помимо этого, из Очеретино открывается путь в тыл к подразделения ВСУ, которые удерживают поселок Новгородское (Нью-Йорк), чье освобождение станет ключом к Дзержинску (Торецку). Именно из этого города украинская армия наносит удары по Горловке — одному из крупнейших городов ДНР.
В оперативном плане освобождение Очеретино также позволяет развивать наступление в сторону села Воздвиженка, расположенного в восьми километрах. Его взятие даст возможность выйти к трассе Красноармейск (Покровск) — Константиновка, важной для снабжения всей донбасской группировки ВСУ.
Помимо этого освобождение Очеретино позволит перерезать логистические маршруты связывающие три ключевых для ВСУ военных узла — Константиновку, Красноармейск (Покровск) и Великая Новоселка.