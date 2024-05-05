«Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 135 военнослужащих, три пикапа, 155-миллиметровая гаубица FН-70 производства Великобритании, 152-миллиметровая гаубица “Мста-Б” и 100-миллиметровая противотанковая пушка МТ-12 “Рапира”», — говорится в сводке министерства.
Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили до 135 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.