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ВС России уничтожили до 45 украинских военных на Херсонском направлении

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили на херсонском направлении до 45 военнослужащих ВСУ, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу «Д-30», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 44-й артиллерийской бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка Запорожской области, Ивановка, Михайловка и Золотая балка Херсонской области. Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Работино Запорожской области. Противник потерял до 45 военнослужащих, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу Д-30», — говорится в сообщении российского военного ведомства.