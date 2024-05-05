ВС России уничтожили до 45 украинских военных на Херсонском направлении

«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 44-й артиллерийской бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка Запорожской области, Ивановка, Михайловка и Золотая балка Херсонской области. Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Работино Запорожской области. Противник потерял до 45 военнослужащих, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу Д-30», — говорится в сообщении российского военного ведомства.