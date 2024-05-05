В Бердянске сотрудник колонии погиб в результате подрыва автомобиля

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом (пункт «е» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса) и незаконном ношении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК). По первой статье грозит до пожизненного лишения свободы, по второй — до восьми лет.