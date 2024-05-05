Украинские беспилотники атаковали Шебекино

«Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией, никто не пострадал. Есть повреждения — выбиты окна в одном частном жилом домовладении и хозпостройке. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.