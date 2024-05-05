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Украинские беспилотники атаковали Шебекино

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Город Шебекино Белгородской области подвергся атаке со стороны украинских войск с помощью БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией, никто не пострадал. Есть повреждения — выбиты окна в одном частном жилом домовладении и хозпостройке. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Также сообщается об обстреле села Старый Хутор Валуйского городского округа, пострадавших нет. Отмечается, что четыре частных дома повреждены осколками, на месте работают оперативные службы. Помимо этого, сообщается о том, ведется обстрел села Муром Шебекинского городского округа.