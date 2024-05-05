Число пострадавших при взрыве в Белгороде выросло

В воскресенье в своем Telegram-канале Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 4 мая. По шести районам было выпущено 29 снарядов, также зафиксированы атаки 50 украинских беспилотников, включая сброс 18 взрывных устройств с дронов. Глава региона в субботу сообщал, что при взрыве в Белгороде пострадали пять человек, в сводке он добавил, что ранено еще двое детей. Повреждения зафиксированы в 44 частных домах, 15 автомобилях и трех объектах связи.