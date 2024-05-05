В ЛНР подросток погиб, наступив на взрывное устройство

Это не первый подобный случай в этой местности. Так, 22 апреля двое мужчин подорвались на мине во время рыбалки в поселке Калиново в городском округе Первомайск. Пострадавших госпитализировали со множественными осколочными ранениями. Как сообщил тогда Колягин, одному из пострадавших оторвало правую стопу.