В ЛНР подросток погиб, наступив на взрывное устройство

«Вчера, 4 мая, в вечернее время в пгт Камышеваха погиб подросток. Он с тремя друзьями на мотоблоке приехал к пруду, образовавшемуся в заброшенном карьере, на рыбалку, где наступил на неизвестное взрывное устройство и подорвался», — написал он в Telegram-канале.
По словам Колягина, трое друзей подростка получили ранения. Двух из них госпитализировали, еще одного после оказания медицинской помощи отправили домой.
Это не первый подобный случай в этой местности. Так, 22 апреля двое мужчин подорвались на мине во время рыбалки в поселке Калиново в городском округе Первомайск. Пострадавших госпитализировали со множественными осколочными ранениями. Как сообщил тогда Колягин, одному из пострадавших оторвало правую стопу.
Первомайск — город в ЛНР, расположен в 75 километрах западнее Луганска. До начала российской спецоперации на Украине там проживали около 36 тысяч человек. Экономика города ориентирована на горную промышленность. После 24 февраля 2022 года линия боевого соприкосновения переместилась от Первомайска примерно на 40 километров к западу.