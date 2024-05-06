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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание «Страна».

Источник: © РИА Новости

«Сообщают о взрывах в Запорожье», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Страны».

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.