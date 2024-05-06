Гранатометчики группировки войк «Запад» уничтожили бронетехнику и блиндажи ВСУ

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 предназначен для борьбы с танками, самоходно-артиллерийскими установками и другими бронированными средствами противника. Кроме того, он может быть использован для уничтожения живой силы, находящейся в легких полевых укрытиях и сооружениях городского типа, сообщили в оборонном ведомстве.