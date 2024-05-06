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Подполье сообщило об ударах по энергосистеме и складу в районе НИИ в Сумах

ДОНЕЦК, 6 мая — РИА Новости. Российские войска минувшей ночью нанесли удары в Сумах по энергосистеме города и складу с боеприпасами в районе НИИ, связанного с химическим производством, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих коллег.

Источник: © РИА Новости

Украинские СМИ ночью сообщали о нескольких сериях взрывов в Сумах, после чего в областном центре и ряде других городов возникли перебои со светом. Местные власти подтвердили, что целью ударов стали объекты энергетической инфраструктуры.

«Ночью в городе Сумы был нанесен удар по энергоструктуре и складам с боеприпасами… В 01:40 в Сумах был прилет с сильной детонацией в северо-восточной части города. Местное сопротивление считает, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством», — сказал Лебедев.

По его словам, на этих производствах в подземных бункерах снаряжали ракеты для РСЗО. Как полагает подпольщик, в ракеты, подготовленные к погрузке, попал беспилотник.

Также ночью сообщалось о проблемах с электроснабжением Харькова. «Жители связывают это с ударом по энергоструктуре Сум… На данный момент электричество в Сумах и большей части Харькова отсутствует», — уточнил Лебедев.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.