Подполье сообщило об ударах по энергосистеме и складу в районе НИИ в Сумах

«Ночью в городе Сумы был нанесен удар по энергоструктуре и складам с боеприпасами… В 01:40 в Сумах был прилет с сильной детонацией в северо-восточной части города. Местное сопротивление считает, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством», — сказал Лебедев.