Украинские СМИ ночью сообщали о нескольких сериях взрывов в Сумах, после чего в областном центре и ряде других городов возникли перебои со светом. Местные власти подтвердили, что целью ударов стали объекты энергетической инфраструктуры.
«Ночью в городе Сумы был нанесен удар по энергоструктуре и складам с боеприпасами… В 01:40 в Сумах был прилет с сильной детонацией в северо-восточной части города. Местное сопротивление считает, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством», — сказал Лебедев.
По его словам, на этих производствах в подземных бункерах снаряжали ракеты для РСЗО. Как полагает подпольщик, в ракеты, подготовленные к погрузке, попал беспилотник.
Также ночью сообщалось о проблемах с электроснабжением Харькова. «Жители связывают это с ударом по энергоструктуре Сум… На данный момент электричество в Сумах и большей части Харькова отсутствует», — уточнил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.