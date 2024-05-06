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Белгородский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на автомобили

БЕЛГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Один мужчина находится в тяжелом состоянии после атаки дронов ВСУ в Белгородской области, остальные пострадавшие — с осколочным ранениями разной степени, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Мужчине в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости в настоящий момент проводится операция. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести бригадами скорой доставлены в медицинские учреждения региона, всем оказывается необходимая помощь», — написал Гладков.

Он уточнил, что число пострадавших предварительно составило 35 человек, из них двое детей.

«Две движущиеся по дороге “Газели”, которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Инцидент произошел в районе села Березовка Борисовского района. К большому сожалению, в результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм. По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами», — написал Гладков.

Дроны ВСУ атаковали два автомобиля с сотрудниками ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе Белгородской области, сообщил ранее глава района Владимир Переверзев.