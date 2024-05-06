Белгородский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на автомобили

«Две движущиеся по дороге “Газели”, которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Инцидент произошел в районе села Березовка Борисовского района. К большому сожалению, в результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм. По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами», — написал Гладков.