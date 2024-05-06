ВСУ готовят массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил RT

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украинские войска могут готовить массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил телеканал RT со ссылкой на источник.
«Как стало известно RT, ВСУ готовят массированный удар по территории России с шести утра 7 мая. По данным источника, ожидается атака более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет», — говорится в публикации в Telegram-канале.
Уточняется, что ВСУ намерены сначала запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс систем противовоздушной обороны, а затем ударить по согласованной заранее цели. Отмечается также, что это «первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины».
ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В частности, ранее в понедельник украинские дроны возле села Березовка в Борисовском районе Белгородской области атаковали две «Газели», которые везли сотрудников предприятия «Агро-Белогорье» на работу, и легковую машину. В результате погибли семь человек.
Всего, по данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, ранения получили 40 человек, среди них трое несовершеннолетних. Тридцать пострадавших, в том числе детей, госпитализировали.
Как заявил в середине марта Владимир Путин, он не исключает создания санитарной зоны на территориях, которые сегодня контролирует киевский режим.