ВСУ готовят массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил RT

ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В частности, ранее в понедельник украинские дроны возле села Березовка в Борисовском районе Белгородской области атаковали две «Газели», которые везли сотрудников предприятия «Агро-Белогорье» на работу, и легковую машину. В результате погибли семь человек.