Экипаж танка Т-72Б3 уничтожил силы и средства ВСУ на правом берегу Днепра

Выдвинувшийся по боевой задаче экипаж танка Т-72Б3, используя складки местности, оперативно прибыл на огневую позицию. Точным огнем с закрытой огневой позиции пункт управления БПЛА и полевой склад ВСУ были оперативно уничтожены. По завершении боевой работы экипаж быстро перемещается с огневой позиции, маскируется и заряжается, чтобы быть в готовности снова выйти на точку и выполнить боевую задачу.