Экипаж танка Т-72Б3 уничтожил силы и средства ВСУ на правом берегу Днепра

Танковые экипажи группировки войск «Днепр» на танках Т-72Б3 выходят на точку и работают с закрытых огневых позиций по противнику за Днепром как артиллерийское орудие. Огонь ведется с расстояния более 3 км.
При ведении воздушной разведки подразделениями БПЛА на правом берегу Днепра были выявлены пункт управления беспилотниками и полевой склад боеприпасов противника. Командованием соединения было принято решение уничтожить их огнем танков.
Выдвинувшийся по боевой задаче экипаж танка Т-72Б3, используя складки местности, оперативно прибыл на огневую позицию. Точным огнем с закрытой огневой позиции пункт управления БПЛА и полевой склад ВСУ были оперативно уничтожены. По завершении боевой работы экипаж быстро перемещается с огневой позиции, маскируется и заряжается, чтобы быть в готовности снова выйти на точку и выполнить боевую задачу.
Ранее, 2 мая, Минобороны РФ сообщило, что танкисты ВС РФ огнем прямой наводкой уничтожили опорный пункт украинской армии на южнодонецком направлении. Экипажи танков Т-72Б3 танковых подразделений мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» подобрались к укреплениям боевиков ВСУ на дистанцию выстрела и, маневрируя, открыли стрельбу по опорным пунктам противника, нанеся ему максимальный урон.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.