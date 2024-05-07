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Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток», видео предоставило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Восток”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.

«После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены», — сообщили в Минобороны.