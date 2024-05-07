Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Восток”, — говорится в сообщении.
Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.
«После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены», — сообщили в Минобороны.