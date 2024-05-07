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В приграничном с Белгородской областью районе уничтожили опорные пункты ВСУ

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Танкисты группировки прикрытия государственной границы уничтожили на территории Украины в приграничном с Белгородской областью районе опорные пункты ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Танкисты группировки прикрытия государственной границы уничтожили опорные пункты украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины», — рассказали в ведомстве.

Удары наносил экипаж танка Т-80БВ. Местонахождение боевиков ВСУ выявила разведка с помощью беспилотника. Изучив местность, разведчики выяснили, что там нет мирных жителей — только боевики ВСУ.

«Для поражения целей понадобилось несколько выстрелов. При корректировке от разведчиков с помощью БПЛА опорные пункты вместе с личным составом ВСУ были уничтожены», — уточнили в Минобороны.

ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В частности, в понедельник украинские дроны возле села Березовка в Борисовском районе Белгородской области атаковали две «Газели», которые везли сотрудников предприятия «Агро-Белогорье» на работу, и легковую машину. В результате погибли семь человек.

Всего, по данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, ранения получили 40 человек, среди них трое несовершеннолетних. Тридцать пострадавших, в том числе детей, госпитализировали.

Как заявил в середине марта Владимир Путин, он не исключает создания санитарной зоны на территориях, которые сегодня контролирует киевский режим.