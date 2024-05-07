В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали организатора крупного наркомагазина

Сотрудники ведомства установили, что мужчина 1994 года рождения в своей квартире устроил склад наркотиков, а своей основной деятельностью избрал перевозку и сбыт запрещенных веществ посредством интернет-магазина.
При обыске изъяты подготовленные к сбыту свыше 1 килограмма синтетического наркотического средства МДМА, а также свыше 4 килограммов различных наркотических и психотропных веществ.
В отношении новосибирца возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области накрыли мошенников, которые использовали подменные номера силовых структур. Редакция также писала о том, что в Новосибирске с мошенника по кредитам взыскали почти миллион рублей.
Егор САФРОНОВ.