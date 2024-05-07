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В МИДе заявили, что задержание военного США не связано со шпионажем

Задержание в России американского военнослужащего не связано со шпионажем, заявили ТАСС в представительстве российского МИДа во Владивостоке. В представительстве МИД во Владивостоке назвали причиной задержания «чисто бытовой криминал». Старший сержант Гордон Блэк приехал из Южной Кореи во Владивосток к женщине, его обвиняют в краже, сообщает NBC News.

Источник: Агентство «Москва»

«Этот случай не связан с политикой или шпионажем. Насколько мы понимаем, это чисто бытовой криминал. Поэтому представительство МИД во Владивостоке за судьбой американского гражданина не следит пристально», — сказали там.

NBC News сообщает, что старший сержант Гордон Блэк, командированный в Южную Корею, по окончанию службы поехал во Владивосток, перед тем как вернуться в США. По данным телеканала, он решил навестить женщину, с которой у него были романтические отношения.

2 мая военнослужащего задержали. Его обвиняют в краже. Politico пишет, что сержант заключен под стражу до 1 июля.

Представитель армии США Синтия Смит рассказала, что военнослужащий был задержан во Владивостоке «по обвинению в преступлении». По ее словам, Россия уведомила Госдепартамент о задержании американца в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. В пресс-службе Госдепа подтвердили РБК случившееся.

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