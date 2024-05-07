В Чебаркуле 13-летний мотоциклист попал в ДТП и получил тяжелую травму ноги

В полиции напоминают, что управлять скутером и мопедом имеют право лица, достигшие 16 лет, получившие водительское удостоверение категории «А1» (легкие мотоциклы, объем двигателя которых не превышает 125 см3), категории «М» (мопеды, скутеры, мотороллеры, мотики, объем двигателя которых не превышает 50 см3).