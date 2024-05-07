В Чебаркуле 13-летний мотоциклист попал в ДТП и получил тяжелую травму ноги

Сообщается, что подросток 2010 года рождения управлял кроссовым мотоциклом KAYO.
Предварительно известно, что школьник не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства, c последующим наездом на бордюрный камень.
«В результате дорожно-транспортного происшествия он доставлен в медицинское учреждение с тяжелым повреждением ноги», — говорится в комментарии.
В полиции напоминают, что управлять скутером и мопедом имеют право лица, достигшие 16 лет, получившие водительское удостоверение категории «А1» (легкие мотоциклы, объем двигателя которых не превышает 125 см3), категории «М» (мопеды, скутеры, мотороллеры, мотики, объем двигателя которых не превышает 50 см3).