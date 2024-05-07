Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

ДОНЕЦК, 7 мая — РИА Новости. Украинские войска в 13.38 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Источник: © РИА Новости

«Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 13.38 — населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасный предмет с БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

О последствиях на данный момент не сообщается.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.