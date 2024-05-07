Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

«Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 13.38 — населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасный предмет с БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
О последствиях на данный момент не сообщается.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.