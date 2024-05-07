Белоруссия начала проверку носителей тактического ядерного оружия

25 марта 2023 года президент России Владимир Путин анонсировал размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии. Одним из поводов для этого послужило решение Великобритании о поставке бронебойных снарядов с сердечником из обедненного урана Украине. По словам главы государства, к 1 июля Москва построит в республике специальное хранилище для ядерных вооружений, а до этого начнет обучение белорусских экипажей. Тогда Путин не назвал конкретные сроки появления тактического ядерного оружия в Белоруссии.