В Аргентине переводчица-украинка отказалась работать в суде над россиянином

Чуркин подал прошение о предоставлении политического убежища в Аргентине. Если по этому запросу будет принято положительное решение, то экстрадиция россиянина на Украину не состоится. Кроме того, Чуркин запросил гражданство Аргентины, потому что здесь родилась его дочь. Аргентинский закон дает ему право на суд в Аргентине.