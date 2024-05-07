В Аргентине переводчица-украинка отказалась работать в суде над россиянином

«Примечательно, что судебный переводчик отказалась (от участия в процессе), не скрывая своего недовольства (от участия в процессе — ред), она украинка», — сказал адвокат.
Кроме того, по его словам, три переводчика сначала согласились выполнить работу по переводу статей в российской и украинской прессе по ситуации с Чуркиным, а затем отказались это делать.
«Если даже в Аргентине он не может защищаться, представьте, что будет на Украине», — добавил Рубилар.
В Аргентине переводами на русский язык, помимо россиян, занимаются носители языка из разных стран — Украины, Белоруссии, Казахстана. Чтобы стать официальным переводчиком в Аргентине, нужно получить соответствующее образование в этой латиноамериканской стране и быть ее гражданином.
Ранее, во вторник, Рубилар сообщил, что в Аргентине начался суд по возможной экстрадиции россиянина Чуркина из Аргентины на Украину.
Тридцатого января полиция Аргентины задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу Киева, на Украине его обвиняют по статье 383 уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.
Чуркин подал прошение о предоставлении политического убежища в Аргентине. Если по этому запросу будет принято положительное решение, то экстрадиция россиянина на Украину не состоится. Кроме того, Чуркин запросил гражданство Аргентины, потому что здесь родилась его дочь. Аргентинский закон дает ему право на суд в Аргентине.