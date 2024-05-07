Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве арестовали экс-главу центра анализа техногенного воздействия

В Москве под стражу заключен бывший директор Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия Владислав Новиков, его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, сообщают ТАСС и «РИА Новости». Бывшему руководителю центра анализа и оценки, подведомственного Росприроднадзору, грозит десять лет заключения, дело возбуждено из-за контракта на создание программного обеспечения. Также арестованы его друг и бывший заместитель.

Источник: РИА "Новости"

Новиков подозревается в злоупотреблении полномочиями, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК, до десяти лет заключения). Речь идет о государственном контракте на создание программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду.

По этому же делу арестовали еще двух человек: его бывшего заместителя и друга, а общий ущерб оценивают примерно в 370 млн руб.

Центр анализа подведомственен Росприроднадзору, организация оказывает комплекс консультационных и информационных услуг в области охраны окружающей среды.

В прошлом декабре в Якутии задержали главу местного Росприроднадзора, его также обвинили в злоупотреблении служебным положением. Следствие заподозрило, что он составил отчет от имени «горнодобывающего предприятия и его субподрядчика», в котором говорилось, что компании провели геологическое исследование недр реки Тимптон, хотя в действительности они этого не сделали. Фиктивный отчет позволил предприятиям получить документы для добычи золота.

расследование