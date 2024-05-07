В Москве арестовали экс-главу центра анализа техногенного воздействия

В прошлом декабре в Якутии задержали главу местного Росприроднадзора, его также обвинили в злоупотреблении служебным положением. Следствие заподозрило, что он составил отчет от имени «горнодобывающего предприятия и его субподрядчика», в котором говорилось, что компании провели геологическое исследование недр реки Тимптон, хотя в действительности они этого не сделали. Фиктивный отчет позволил предприятиям получить документы для добычи золота.