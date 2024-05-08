Врач-терапевт обвиняется во взяточничестве и подлоге в Хабаровском крае

В Хабаровском крае перед судом предстанет врач-терапевт, которого обвиняют во взяточничестве и служебном подлоге, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре, который обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки через посредника) и частью 1 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации (служебный подлог).
Согласно версии следствия, с декабря 2021 года по январь 2022 года и в апреле 2023 года врач-терапевт из одной из поликлиник города Комсомольск-на-Амуре получил от своей знакомой взятку в общей сумме 29 тысяч рублей. Деньги были переданы в обмен на выдачу листков нетрудоспособности без наличия фактического заболевания работнику.
Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.