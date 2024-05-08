Врач-терапевт обвиняется во взяточничестве и подлоге в Хабаровском крае

Согласно версии следствия, с декабря 2021 года по январь 2022 года и в апреле 2023 года врач-терапевт из одной из поликлиник города Комсомольск-на-Амуре получил от своей знакомой взятку в общей сумме 29 тысяч рублей. Деньги были переданы в обмен на выдачу листков нетрудоспособности без наличия фактического заболевания работнику.