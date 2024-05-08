Российские военные уничтожили зенитную установку ВСУ в Харьковской области

«Была обнаружена зенитная установка противника от линии боевого соприкосновения на дистанции пяти километров. То есть это уже тыл и не позволяют работать нашим бортам разведывательным, и нужно поразить эту цель, чтобы ведение разведки осуществлялось успешно», — добавил «Фрол».