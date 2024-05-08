Российские военные уничтожили зенитную установку ВСУ в Харьковской области

После полученной задачи разведчики приняли решения отработать ночью, так как противник активно использует средства РЭБ. Вечером группа выдвинулась на место запуска дронов, которое находится вдали от российских позиций.
«Направляемся на позицию рядом с линией боевого соприкосновения, подальше ото всех наших опорных пунктов, на господствующую высоту», — сказал командир группы.
Собеседник агентства отметил, что работа производится ночью на близком расстоянии с противником, поэтому приходится идти малой группой, чтобы не быть замеченным.
«Была обнаружена зенитная установка противника от линии боевого соприкосновения на дистанции пяти километров. То есть это уже тыл и не позволяют работать нашим бортам разведывательным, и нужно поразить эту цель, чтобы ведение разведки осуществлялось успешно», — добавил «Фрол».
По словам разведчиков, место запуска ночного FPV-дрона осуществляется с господствующей высоты, что позволяет отрабатывать по удалённым целям в тылу противника, в данном случае — до цели примерно 5 километров.
«Работаем здесь, подальше от всех наших позиций, чтобы не подставлять ребят, потому что FPV-расчет — это цель номер один, FPV-шников боятся, боятся этого жужжания над головой, поэтому стараются сразу поразить расчет», — добавил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.