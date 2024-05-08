Российские силы нанесли серию ударов по заводам в Киеве, сообщило подполье

«В 5:15 в Киеве прилет по левому берегу Днепра, в район Дарницкого вагоноремонтного завода. В 5:30 прилет по правому берегу, в направлении авиационного завода Антонова, с мощной детонацией и сильным взрывом», — сказал собеседник агентства.
Также он добавил, что в 5:00 был прилет в Броварской район Киевской области, взрыв был мощный, ударную волну ощущали за несколько километров.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и других городах.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.