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Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов генерации на фоне взрывов

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Объекты генерации и передачи электроэнергии повреждены в пяти областях Украины на фоне взрывов, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

Источник: AP 2023

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Позднее сообщалось о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в городе Кременчуг Полтавской области.

Как сообщил Галущенко, слова которого приводит министерство в своем Telegram-канале, объекты генерации и передачи электроэнергии повреждены в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

«Энергетики уже работают над их ликвидацией», — цитирует министра ведомство.

Позднее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины после взрывов.