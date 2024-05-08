Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов генерации на фоне взрывов

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Позднее сообщалось о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в городе Кременчуг Полтавской области.
Как сообщил Галущенко, слова которого приводит министерство в своем Telegram-канале, объекты генерации и передачи электроэнергии повреждены в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.
«Энергетики уже работают над их ликвидацией», — цитирует министра ведомство.
Позднее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины после взрывов.