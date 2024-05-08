СК расследует удар ВСУ по нефтебазе в Луганске

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Луганске. По его словам, в результате пострадали пять сотрудников нефтебазы, удар, предположительно, был осуществлен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
«Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей… Луганской народной республики… Следственный комитет России детально установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.