Групповой удар России существенно снизил возможности ВПК Украины

«Сегодня утром вооруженными силами нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом “Кинжал”, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что это стало ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики на территории России.
Как указали в Минобороны, все назначенные цели противника поражены. Кроме того, сегодняшняя атака значительно снизила возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также переброске западного вооружения и техники к линии боевого соприкосновения, подчеркнули в министерстве.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские регионы с помощью беспилотников и устраивают диверсии. Зачастую они пытаются поразить объекты топливно-энергетического комплекса.
Так, накануне украинская армия атаковала нефтебазу в Луганске. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, пострадали пять сотрудников предприятия. Он уточнил, что удар, предварительно, был нанесен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
Помимо этого, в конце апреля противник пытался обстрелять нефтебазу Людиново в Калужской области, обошлось без пострадавших и разрушений. За день до этого под атаку попал НПЗ в Славянске-на-Кубани, на его территории начался пожар, сейчас завод временно приостановил работу.