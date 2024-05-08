Групповой удар России существенно снизил возможности ВПК Украины

Помимо этого, в конце апреля противник пытался обстрелять нефтебазу Людиново в Калужской области, обошлось без пострадавших и разрушений. За день до этого под атаку попал НПЗ в Славянске-на-Кубани, на его территории начался пожар, сейчас завод временно приостановил работу.